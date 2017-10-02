Житель американского штата Миссури Коди Холл придумал оригинальный способ сделать предложение своей девушке Макайле Блейки. Он подговорил сотрудников местного зоопарка привлечь к делу жирафа Мили. План американца сработал на ура, возлюбленная согласилась стать его женой, сообщает Yahoo!.

Коди Холл попросил работников зверинца повесить обручальное кольцо на шею жирафа. После этого мужчина пригласил свою девушку на прогулку по зоопарку. В ходе экскурсии сотрудники зверинца предложили Макайле Блейки покормить жирафа. Когда Мили наклонилась, чтобы взять корм из рук девушки, та увидела свисавшее с шеи животного кольцо.

Холл тут же сделал подруге предложение. Позже американец сказал, что был уверен в успехе своей затеи, так как до этого они с Мили уже обсуждали брак. Сотрудники зоопарка заявили, что Мили должна стать почетной гостьей на свадьбе пары.