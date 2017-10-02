Коди Холл попросил работников зверинца повесить обручальное кольцо на шею жирафа. После этого мужчина пригласил свою девушку на прогулку по зоопарку. В ходе экскурсии сотрудники зверинца предложили Макайле Блейки покормить жирафа. Когда Мили наклонилась, чтобы взять корм из рук девушки, та увидела свисавшее с шеи животного кольцо.
Холл тут же сделал подруге предложение. Позже американец сказал, что был уверен в успехе своей затеи, так как до этого они с Мили уже обсуждали брак. Сотрудники зоопарка заявили, что Мили должна стать почетной гостьей на свадьбе пары.