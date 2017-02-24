Показать закулисье аккаунтов, вызывающих зависть у обывателей, и рассказать, скольких усилий стоят некоторые фото, решила блогер Кэтрин Ормерод из Нью-Йорка. В интервью изданию The Telegraph она откровенно рассказала о непростом личном опыте