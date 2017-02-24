Foto: instagram.com/katherine_ormerod
Пролистывая миллионы фотографий в интернете с идеально настроенным светом, белоснежными улыбками и прорисованными кубиками пресса, легко перепутать красивую картинку с реальностью. На самом деле даже прекрасных Instagram-муз, беспечно позирующих на тропическом пляже, может окатить соленой волной, испортив макияж и настроение.
Показать закулисье аккаунтов, вызывающих зависть у обывателей, и рассказать, скольких усилий стоят некоторые фото, решила блогер Кэтрин Ормерод из Нью-Йорка. В интервью изданию The Telegraph она откровенно рассказала о непростом личном опыте
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