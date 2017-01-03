Новый год, как правило встречают с размахом и торжествами. В этот раз особо "отличилась" британская молодежь: во многих городах Великобритании веселились так, будто завтра больше никогда не настанет.

По информации британских СМИ, в Лондоне и в других городах молодежь встретила Новый год, как обычно, веселыми гулянками с обильным потреблением алкоголя. Однако хватало и таких, кто переоценил свои возможности, сообщает DELFI Izklaide.

Пьяной публикой в Британии никого не удивить, но в этот раз девушки и юноши превзошли сами себя. В интернете и по телевидению регулярно передавали сводки новостей о развязном поведении пьяной молодежи прямо на улицах города.

Особенно "хорошо повеселились" в валлийском Суонси и в Манчестере, где несколько раз возникали стычки и драки, в которых наравне с парнями махали кулаками и девушки.