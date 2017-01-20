Один из основателей XXL Андрис Калниньш пояснил, что он может только предполагать причины закрытия клуба, так как уже не имеет к нему никакого отношения. По его словам, заведение не было нацелено на развитие, живя сегодняшним днем - и в результате клуб стал "дешевым местом для грубых, извращенных людей с низким интеллектом". Вследствие этого число посетителей ощутимо снизилось.
Глава объединения секс-меньшинств Mozaīka Кристине Гарина в своем комментарии высказала сожаление, что закрывается исторически значимое место: "Настоящего сотрудничества с Mozaīka у клуба XXL не было, за исключением проекта, в рамках которого мы использовали помещения клуба для бесплатных тестов на ВИЧ, и конкурса "Мистер гей Балтия" пару лет назад, когда Mozaīka была в жюри. В любом случае, XXL - важная часть истории ЛГБТ и останется символом своего времени".