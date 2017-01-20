Один из наиболее известных латвийских гей-клубов, открывшийся в июле 1999 года, прекращает свою деятельность, пишет портал Pride.lv. В публикации также указывается, что желающие могут приобрести инвентарь или другие вещи, принадлежащие заведению, на память.

Один из основателей XXL Андрис Калниньш пояснил, что он может только предполагать причины закрытия клуба, так как уже не имеет к нему никакого отношения. По его словам, заведение не было нацелено на развитие, живя сегодняшним днем - и в результате клуб стал "дешевым местом для грубых, извращенных людей с низким интеллектом". Вследствие этого число посетителей ощутимо снизилось.

Глава объединения секс-меньшинств Mozaīka Кристине Гарина в своем комментарии высказала сожаление, что закрывается исторически значимое место: "Настоящего сотрудничества с Mozaīka у клуба XXL не было, за исключением проекта, в рамках которого мы использовали помещения клуба для бесплатных тестов на ВИЧ, и конкурса "Мистер гей Балтия" пару лет назад, когда Mozaīka была в жюри. В любом случае, XXL - важная часть истории ЛГБТ и останется символом своего времени".