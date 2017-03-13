ВИДЕО: Пассажиры круизного лайнера попали в шторм и сняли 9-метровые волны

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Foto: Kadrs no video Огромный корабль, не менее огромные волны. Пассажиры круизного лайнера Anthem of the Seas сняли на видео из своей каюты настоящий морской шторм. Круизный корабль Royal Caribbean угодил в шторм в Атлантическом океане, из-за чего был вынужден вернуться в порт. Молодые люди находились на уровне третьей палубы во время съемки видео, на котором видны девятиметровые волны, накрывающие судно.





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