ВИДЕО: Толстые амурские тигры устроили погоню за квадрокоптером

Foto: Kadrs no video Растолстевшие тигры в Китае устроили охоту на снимавший их беспилотник. Таким образом смотрители зоопарка пытаются помочь им сбросить лишний вес. Не так давно посетители зоопарка для амурских тигров в городе Харбин обратили внимание на хищников, которые растолстели по неизвестным причинам.





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