Не так давно посетители зоопарка для амурских тигров в городе Харбин обратили внимание на хищников, которые растолстели по неизвестным причинам.
ВИДЕО: Толстые амурские тигры устроили погоню за квадрокоптером(1)
Foto: Kadrs no video
Растолстевшие тигры в Китае устроили охоту на снимавший их беспилотник. Таким образом смотрители зоопарка пытаются помочь им сбросить лишний вес.
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