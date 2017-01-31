Среди наиболее вопиющих ошибок издание называет мятые брюки и мешковатый пиджак, слишком крупный галстук, прическу и чрезмерный загар. Художники издания даже исправили все недочеты - и результат получился весьма впечатляющим. Правда, как сетуют авторы видео, внешний вид не гарантирует того, что Трамп изменит к лучшему и свои взгляды. "Но мы надеемся".