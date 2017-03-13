Приятное событие для поклонников русской фантастики: вышла очередная книга Александра Бушкова в серии "Новые приключения Сварога" - "Алый, как снег", 11-я книга Таларского цикла о Свароге. Что поделать, ну очень уж полюбился читателям этот герой - бывший русский спецназовец, пытающийся не просто выжить в открывшихся ему фэнтэзийных мирах, но и обрести личное счастье.

Одно время Бушков бросил писать о Свароге, но затем все же к нему вернулся. "Чертова мельница" - прямое продолжение романа "По ту сторону льда" (2004) – вышла только в 2011 году, то есть спустя семь лет после концовки основного "Таларского цикла". И затем уже стали исправно выходить "Новые приключения Сварога" - "Слепые солдаты", "Из ниоткуда в никуда", "Король и его Королева", "Вертикальная вода". Для знающих читателей не стоит долго объяснять, сколь запутанным и разветвленным является это многосерийное повествование, где сюжетные линии появляются, потом исчезают, потом оказывается, что исчезают лишь на время, потом сменяются другими, и то причудливо переплетаются, то существуют совершенно независимо друг от друга, то есть — параллельно.

Итак "Вертикальная вода" смыла Токеранг, как будто его и не было. И настала в империи короля королей Сварога благодать да тишь. Пришло время продолжить путешествие по тихим Заводям. А в тихих заводях, как известно, если не черти водятся, то может скрыться Безумный Зодчий - то самое четвертое Воплощение? Поскрипывает алый, алый снег под ногами видавшей многое Странной Компании. Но каким будет путь назад? Вновь по рубиновой ковровой дорожке со щитом, или на щите? И снова идет победный пир - семь плоских золотых чаш с темно-багряным вином приготовлены для триумфаторов. Но опустеет ли к концу торжества хотя бы одна из них…

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)