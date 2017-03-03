Александр Громов. Жара. Сборник рассказов и повестей

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Появилась в продаже новая книга православного писателя Александра Витальевича Громова, автора известной книги "Паракало, или Восемь дней на Афоне". В сборнике произведений "Жара" читателя ждет удивительная и трогательная история отца Василия, рассказанная живым литературным языком, а также повести и рассказы о современной жизни, о том, как вера помогает даже в самых трудных ситауциях.