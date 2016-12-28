В истории простых обитателей старой московской квартиры отразилась история нашей страны в ХХ веке. Ее рассказали нам не только сами герои, но и их вещи: мебель и одежда, посуда и книги, игры и предметы быта. Ведь предметы несут в себе отпечаток времени, хранят память и следы эпохи, в которую они были созданы и служили. Они - свидетели той истории, о которой не пишут в учебниках, но которая очень важна для каждого из нас, истории наших семей, наших друзей, истории нас самих.

Говорят, что прошлое - чужая страна. Но так ли это? Ведь прошлое - повсюду, оно никуда не исчезает. Многие вещи в наших домах хранят историю семьи. А через историю семьи - историю страны. Каждый ребёнок однажды задаётся вопросом, кто были его дедушки и бабушки, как жили его родители, когда были маленькими, какое отношение к нему имеют люди на старых семейных фотографиях. И сами вопросы, и наши ответы на них - важный этап взросления. Рассказывая о личной и семейной истории, мы вводим детей в большой мир, объясняем им, кто мы такие. В иные времена о многих событиях и даже людях в семейной истории приходилось молчать. Тогдашние дети, давно уже ставшие взрослыми, с сожалением признаются: "мне об этом ничего не рассказывали", "о нём (о ней) никогда у нас не говорили". И сейчас порой к таким историям бывает трудно подступиться. Эта книга может подсказать вам темы для такого разговора.

"В нашей книге нет секретов. – рассказывает Александра Литвина. - На протяжении целого столетия мы были желанными гостями в квартире Муромцевых в одном из старых московских домов. В их радостях и потерях, надеждах и разочарованиях отразилась история страны. Как и у любой семьи, которой выпало жить в ХХ веке. А песни по радио, книги и одежда в шкафу, скудная или обильная еда за семейным столом - свидетели порой более правдивые, чем сами люди. Нужно только прислушаться к их рассказам. Что мы и сделали и передали читателям без утайки. Чтобы совершить путешествие в прошлое - в страну, откуда родом мы все…"

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