Борис Акунин продолжает выпускать книги в жанре исторических миниатюр. Очередная называется "Жизнь замечательных людей и зверей". О причине ее появления автор выразился так: "Люди нередко влюбляются в кого-то с одного взгляда. Мы, литераторы, способны влюбиться с одной фразы. Так со мной и произошло. Я влюбился…"

Но ведь мы, читатели, тоже на такое способны. В новой книге Бориса Акунина собраны исторические миниатюры, которые вас удивят, обрадуют, заставят задуматься, а может быть даже "выведут из зоны комфорта". Жизни замечательных (а порой и самых обыкновенных – на первый взгляд) людей и зверей так точно передают настроение и колорит прошлых времен, словно перед нами диковинный калейдоскоп необычайных событий и поразительных персонажей.

Исторические миниатюры проекта "Любовь к истории" являются для читателей приглашением к разговору, а иногда даже намеренно провоцируют их на спор (как, например, самая первая, о том, было ли в старой Московии понятие Любви, или это "продукт" западный). В блоге автора за каждой такой темой следует оживленное и содержательное обсуждение, в котором обычно участвуют сотни людей.

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