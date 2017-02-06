Жизнь Леонардо и сегодня во многом остается загадкой, которую пытается разгадать автор этой книги Чарльз Николл, которому принадлежит множество открытий, связанных с да Винчи и его ближайшим окружением – ему даже удалось обнаружить ранее неизвестный портрет великого художника. В своей книге, опираясь на огромное количество свидетельств современников и записные книжки самого Леонардо, автор создал подробнейшее описание повседневной жизни гениального итальянца, блестяще сочетающее в себе глубину подлинного академического исследования с элементами захватывающего художественного произведения.
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