Чарльз Николл. Леонардо да Винчи. Загадки гения

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Вышла на русском языке одна из самых полных биографий величайшего гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, изобретателя, художника, архитектора, ученого, проявившего себя в самых разных областях науки и искусства. Хотя его достижения и творения на протяжении веков вызывали всеобщее восхищение, этот человек всегда оставался на удивление закрытым, что во все времена порождало многочисленные слухи и версии о его приверженности темным культам, участии в зловещих тайных обществах, причастности к величайшим секретам западной цивилизации.