Дина Рубина весьма популярна в России и за ее пределами. В самых популярных ее романах интересные главные персонажи — творческие личности, которые имеют непростые отношения с окружающим миром ("Белая голубка Кордовы", "Синдром Петрушки", "Почерк Леонардо"). Рубина всегда удачно играет жанрами, привлекая самых разных по своим литературным убеждениям читателей. Новая книга "Бабий ветер" не является исключением.

В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и болевой книги – Женщина. Героиня, в юности – парашютистка и пилот воздушного шара, пережив личную трагедию, вынуждена заняться совсем иным делом в другой стране, можно сказать, в зазеркалье: она косметолог, живет и работает в Нью-Йорке. Целая вереница странных персонажей проходит перед ее глазами, ибо, по роду своей нынешней профессии, героиня сталкивается с фантастическими, на сегодняшний день почти обыденными "гендерными перевертышами", с обескураживающими, а то и отталкивающими картинками жизни общества. И, как ни странно, из этой гирлянды, по выражению героини, "калек" вырастает гротесковый, трагический, ничтожный и высокий образ современной любви.

"Эта повесть, в которой нет ни одного матерного слова, должна бы выйти под грифом 18+, а лучше 40+… - говорит Дина Рубина о своей книге – ибо все в ней настолько обнажено и беззащитно, цинично и пронзительно интимно, что во многих сценах краска стыда заливает лицо и плещется в сердце, – растерянное человеческое сердце, во все времена отважно и упрямо мечтающее только об одном: о любви…"

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