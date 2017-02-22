Книга "Играем в науку" помогает формировать у детей младшей возрастной группы фундаментальные навыки научного, исследовательского мышления. В книге детям предлагается (под руководством родителей и самостоятельно) подготовить и провести более 60 экспериментов-упражнений, связанных с физическими свойствами воды, воздуха, земли, явлениями природы и домашними предметами.

Книга предназначена родителям детей младшей возрастной группы, воспитателям дошкольных учреждений и всем, кого интересуют вопросы раннего развития детей.

Книга "Играем в науку" избавит вас от нудной "обязаловки" ежедневного "выгуливания" вашего малыша. Оказывается, даже заурядную прогулку вокруг дома можно превратить в восхитительное путешествие, в самую настоящую "научную экспедицию". Интересно будет не только малышу: вы и сами встряхнетесь и поглядите на надоевший пейзаж другими глазами.

Из отзывов читателей:

"Поправь шарф!" "Иди сюда, я сказала!" "Куда побежал?! А ну, обратно!!" "Опять в грязь залез?!" "Стой! Машина!!" Я живу на первом этаже и слышу эти восклицания под окном постоянно. Это мамочки выгуливают своих чад. Честно говоря, жалко и мамочек, и детишек. Скучно им... А ведь вокруг столько интересного! Как говорил один писатель, "мир неизвестного начинается на подошвах наших сапог". Вовсе не нужно покупать билет на самолет, чтобы попасть в этот удивительный мир, в котором не заскучаешь! И тратиться на специально подготовленных проводников не придется: таким проводником вполне можете стать вы сами. Просто откройте эту книгу и читайте вместе с ребенком".

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