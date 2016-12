Роулинг прокомментировала твит одной из подписчиц, которая спросила писательницу, собирается ли она выпускать новую книгу. "Я сейчас работаю над ней (буквально)", — отметила англичанка.

Она добавила, что роман никак не связан с ее предыдущим произведением "Фантастические звери и места их обитания". Писательница отказалась раскрывать дальнейшие подробности.

I'm working on it (literally). And thank you! https://t.co/vA6CZcVhRW