Новое произведение войдет в сборник из пятнадцати рассказов под названием "Книга мечей".

Мартин начал писать цикл романов "Песнь льда и пламени" в 1991 году. Изначально история задумывалась как трилогия, однако к настоящему моменту опубликованы уже пять томов. Автором также написаны повести-приквелы и серия повестей, представляющих собой выдержки из основных романов серии.

Между тем до сих пор по-прежнему неизвестна дата выхода романа "Ветра зимы", шестой части саги "Песнь льда и пламени". Предположительно, книга будет опубликована в 2017 или в 2018 году. В ноябре прошлого года Джордж Мартин в своем блоге написал, что попытается завершить свою книгу до премьеры седьмого сезона "Игры престолов". Не исключено, что роман станет последним в серии.

Американский фэнтези-сериал "Игра престолов" по книгам Джорджа Мартина выходит с 2011 года на канале HBO. Проект является обладателем множества престижных наград, в том числе рекордного количества премий "Эмми" - 38. К настоящему моменту вышли шесть сезонов сериала.

По данным СМИ, премьера очередного сезона состоится 25 июня. Седьмой будет состоять из шести эпизодов.

О восьмом, финальном сезоне популярного сериала журналистам рассказал в начале января исполнитель роли Давоса Сиворта ирландский актер Лиам Каннингем. Он сообщил, что съемки начнутся в сентябре. На экраны восьмой сезон выйдет в 2018 году.