Новый роман Елены Чижовой написан в жанре антиутопии, обращенной в прошлое: в Великую Отечественную войну немецкие войска дошли до Урала. Граница прошла по Уральскому хребту: на Востоке – СССР, на Западе – оккупированная немцами Россия. Перед читателем разворачивается альтернативная история двух государств – советского и профашистского – и история двух молодых людей, выросших по разные стороны Хребта, их дружба-вражда, вылившаяся в предательство.

Вслед за самой известной книгой Елены Чижовой "Время женщин", получившей премию "Русский Букер" в 2009 году, в 2010-2012 гг. были изданы и представлены широкому кругу читателей другие ее произведения – "Полукровка", "Лавра", "Терракотовая старуха", "Орест и сын".

До этого времени сочинения коренной петербурженки Чижовой публиковались только в журнальных вариантах и были мало кому известны за пределами Города-на-Неве. Когда ее роман "Время женщин" получил премию "Русский Букер"- 2009, читатели, которые тогда пришли в книжные магазины, чтобы приобрести эту книгу, были озадачены, узнав, что это произведение еще не было издано как собственно "книга", равно как и другие ее сочинения.

Книги Чижовой весьма разнородны, но это всегда истории человека, истории семей на сломе эпох. Неожиданное обращение к жанру антиутопии в романе "Китаист" - несомненно, значительное событие, как для автора, так и для всей современной русской прозы (жанровая фантастика не в счет), не балующей читателя подобными экспериментами.

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