Психологический триллер британской писательницы Эмили Барр "Ночной поезд" ("The Sleeper") уже сравнивают со знаменитой "Девушкой в поезде" Полы Хокинс. Скучающая в провинции замужняя красавица завела роман с симпатичным попутчиком в поезде, сбежала с ним, а потом, после какой-то ссоры, убила? Такова версия полиции, расследующей дело об исчезновении Лары Финч и гибели ее бойфренда Гая.

И только тихая, скромная Айрис — подруга Лары — уверена: полиция ошибается. Лара не преступница, а жертва преступления. Не зря она все время кого-то боялась, жила в постоянной тревоге, как будто оглядываясь через плечо и готовясь к бегству… Но как помочь Ларе, пока не стало слишком поздно? C несвойственной ей отвагой Айрис начинает поиски и шаг за шагом продвигается по следу старых грехов и темных, опасных секретов.

Это первый перевод Эмили Барр на русский язык. Автор изучала историю искусств в Институте Курто. В 1994 году выиграла Guardian премию. В течение года Эмили путешествовала и вела колонку в газете "Гардиан". Вскоре у нее появилась идея по материалам путешествия написать книгу о мире туристов в странах Азии. На сегодняшний день написано 11 романов, изданных в Великобритании и во всем мире. Ее двенадцатый роман "Ночной поезд" стал британским бестселлером еще в 2013 году, а сейчас переведен на многие языки, став уже бестселлером мировым.

Из отзывов на livelib.ru:

"Бессонная ночь вам обеспечена: вы не отложите новый роман Барр, пока не дочитаете его до последней строчки" – гласит надпись на книге. Надпись на книге очень точная. Читая книгу нельзя остановиться. Хочется читать дальше, дальше. Книга написана от двух лиц: от героини Лары и её подруги Айрис. Сюжет захватывающий, есть и разочарование в детстве, ссора с родными, хороший муж, семейная скука, внезапная любовь, дружба,трагедия , правонарушения , бегство, похищение. Событий много ,но они не нагромождены друг на друга, а происходят последовательно. Автор интересно описывает и жизнь героини и происходящие события. Сочувствуешь героине и переживаешь за её подругу…"

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел.27049014 )

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, 2-й этаж, тел. 27000045)

• ТЦ Talava (Рига, Сахарова 21, тел. 27000079)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, 2-й этаж, тел. 27-04-11-62)