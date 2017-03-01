Писатель и драматург Евгений Гришковец с 2008 года начал вести свой дневник в Живом Журнале - то разочаровываясь и бросая, то начиная с новым воодушевлением. Своеобразными отчетами об этой деятельности стали книги "Год Жжизни", "Продолжение Жжизни", и вот теперь появился новый "отчет" от Гришковца-блогера за два года - "Лето-лето и другие времена года".

Перед читателем - еще два года жизни Евгения Гришковца, этого странного, милого человека с загадочной улыбкой полуиронии и ностальгической грусти по утраченному прошлому и смутно угадываемому будущему. Мы привыкли, что у Гришковца все автобиографично. Гришковец — не выдумщик историй, он — рассказчик реальности. И рассказывая о ком-то, он пишет о каждом из нас. Как у него такое получается — непонятно. И хорошо. За то и любят его читатели. Сами не могут объяснить, почему.

Дневниковые книги Гришковца основаны на блоге, который Евгений ведёт в интернете. Зачем тогда покупать книгу? Остановиться, листая бумажные страницы, намного проще. Книга даёт возможность управления временем. Прошедшим временем. Скорость жизни сейчас такова, что не успеваешь толком прочувствовать, что-то пролистываешь, что-то оставляешь на потом, что-то стараешься не замечать. В этой книге - возможность заново посмотреть на прошедшие два года. Рассмотреть что-то, что не получилось рассмотреть сразу, удивиться тому, сколько событий они вместили, может как-то иначе расставить акценты. Чуть-чуть замедлиться. И тогда... ну в общем, сами увидите.

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