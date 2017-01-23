Богатая неизбитыми примерами "Неофициальная биография денег" Феликса Мартина рассказывает не о слитках или монетах, а об идеях, практиках и государственных институтах. Читать о том, как банки стали главнее королей, а модные экономисты водили за нос правительства разных эпох, не менее увлекательно, чем о пиастрах и луидорах. И это, кстати, продолжение книжной серии "Big Ideas", которую открыла ставшая бестселлером книга Юваля Харали "Sapiens".

Знакомство же с "матерью" всех черных дней недели, "черной пятницей 1866 года", и ее потомками вплоть до нынешнего глобального экономического кризиса демонстрирует, что наступаем мы, в общем-то, на одни и те же грабли, а до бедственного положения нас доводят ошибочно понимаемая природа денег и дурно организованная деятельность банков.

Феликс Мартин спорит с самым распространенным взглядом на происхождение денег – с тем, что они появились как средство обмена одних товаров на другие. Отталкиваясь от максимы "Меньше всего о воде знает рыба", он считает, что "ведущие экономисты мира" страдают непозволительной узостью взгляда и просто "не видят за деревьями леса". Анализируя значительный исторический материал (от Древней Месопотамии до наших дней, включая опыт Афин, Спарты, средневековых Англии и Франции и даже Советского Союза), Мартин приходит к выводу, что деньги – это в первую очередь социальная технология, своего рода регулятор общественных связей, и основное их предназначение – сглаживать и устранять конфликты. Деньги должны помогать обществу одновременно решать две задачи: обеспечивать экономическое развитие и сохранять социальную стабильность.

Современный капитализм, по мнению Феликса Мартина, хорошо зарекомендовал себя как локомотив развития, но отдал контроль за деньгами банкам и техническим специалистам, увязшим в своих умозрительных теориях и излагающим их на непонятном обществу языке. Злоупотребление силой денег со стороны финансовых институтов приводит к жестоким экономическим кризисам, раздирающим современное общество.

Обладая широким историческим и культурным кругозором, автор наполнил книгу массой интересных сведений, не перенасытив специальной терминологией. Написанная ярким, живым языком, она заинтересует не только финансистов, экономистов, историков и культурологов, но и самую широкую читательскую аудиторию.

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