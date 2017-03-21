Променять Лондон и работу в Marie Claire на датский городок с населением 6 000 человек?! Сначала она твердо сказала "НЕТ". Но потом… муж так мечтал поработать в LEGO. И еще было безумно интересно, как в стране с такой скверной погодой и запредельными налогами живут самые счастливые люди на планете? Согласившись на авантюру с переездом в Данию, Хелен Расселл твердо решила применить свой талант и опыт журналиста и в течение года обязательно выяснить, как правильно заниматься хюгге, как есть булочки не поправляясь и как стать по-датски счастливым.

Хелен Расселл родилась и жила в Лондоне, более 10 лет проработала в глянцевом журнале MarieClaire редактором. После нескольких неудачных романов вышла замуж и вместе с мужем на год переехала в Данию, где начала свой датский "Проект Счастье". Вот ее "10 главных советов, как постичь "хюгге" – счастье по-датски:

"Понятно, что я не в состоянии вытащить всех вас в Данию, и никто из нас не способен контролировать свой хромосомный набор (пока!). Но есть несколько вещей, которые датчане делают совершенно иначе, чем все остальные. И никто не помешает вам воспользоваться их советами, где бы вы ни жили:

1. Доверяйте (больше)!

Это главная причина, по которой датчане так счастливы. Попробуйте и вы. Может быть, вы почувствуете себя лучше и избавитесь от ненужных стрессов. Доверяя окружающим, вы пробудите в них желание стать лучше. Это пророчество заразительно для окружающих.

2. Не забывайте о хюгге!

Помните о простых радостях жизни: зажгите свечу, сварите кофе, съешьте вкусную булочку. Ну как? Вам уже лучше?..

3. Наслаждайтесь своим телом!

Катайтесь на велосипеде, бегайте, прыгайте, танцуйте, занимайтесь сексом. Стряхните с себя лень и усталость. Подобные занятия не только способствуют выделению эндорфинов, но, к тому же, улучшают внешность, делают ее по-настоящему датской.

4. Помните об эстетике

Сделайте окружающую вас среду максимально комфортной. Датчане придают этому особое значение. Они с уважением относятся к дизайну, искусству и тому, что окружает их в повседневной жизни. Помните о синдроме разбитого окна: если ничего не предпринять, станет лишь хуже. Обратное тоже справедливо.

5. Сократите количество вариантов

Если жизнь в Стиксвилле меня чему-то и научила, так это тому, что сокращение возможностей выбора ощутимо освобождает от стрессов современной жизни. Чрезмерный выбор - занятий, ресторанов (ха!) и одежды (привет, лондонский гардероб!) - превращается в тяжкое бремя, а не преимущество. Датчане исповедуют простоту, избавляющую от стрессов, и свободу в разумных пределах.

6. Гордитесь!

Найдите в себе или в своих земляках нечто такое, чем можно гордиться. Присвойте себе все хорошее. Радуйтесь любым успехам - на футбольном поле, или в игре в блошки, или крабьих бегах. Размахивайте флагами и пойте при любой возможности.

7. Цените семью

Государственные праздники в Дании - время сплочения, а семья занимает главное место во всех сферах датской жизни. Общение с родственниками и следование традициям сделают вас счастливее. Так не будьте ленивы! Ваша семья не слишком велика? Что ж, увеличьте ее, добавив друзей. Или воспользуйтесь советом №3 (там, где говорится о сексе).

8. Цените свой труд

Помните, такого понятия, как "женская" или "мужская" работа, не существует. Есть просто работа. Домашнее хозяйство не менее важно, как и добывание средств на жизнь. Мы зависим друг от друга. Вся работа одинаково тяжела, почетна и важна.

9. Играйте!

Датчане любят увлекательные и интересные занятия. В стране "лего" игра считается достойным хобби в любом возрасте. Стройте. Создавайте. Пеките. Рисуйте. Выбирайте увлечение по душе и занимайтесь им как можно чаще.

10. Делитесь!

Так жить гораздо проще, честное слово! И данные исследований подтверждают: вы станете гораздо счастливее. Вы не можете изменить политику правительства и построить социальное государство в датском стиле? Но в ваших силах испечь кекс, навестить соседку или пригласите к себе гостей на хюгге. Пусть тепло вашего сердца почувствуют окружающие…"

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел.27049014 )

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, 2-й этаж, тел. 27000045)

• ТЦ Talava (Рига, Сахарова 21, тел. 27000079)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, 2-й этаж, тел. 27-04-11-62)