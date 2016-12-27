Российский писатель и политолог Кирилл Бенедиктов в своей новой книге "Черный лебедь. Политическая биография Дональда Трампа" объясняет как закономерность появления Дональда Трампа на подмостках политического театра США, так и причины, по которым американский истеблишмент проглядел набор высоты этим "чёрным лебедем" Белого дома.

Вернёт ли Большой Дональд американцам американскую мечту? Год назад никто не воспринимал Дональда Трампа всерьёз. Его называли "шутом" и "клоуном". В российской политической журналистике было модно сравнивать его с Владимиром Жириновским. Между тем, Дональд Трамп оказался классическим "чёрным лебедем". Термин "Чёрный лебедь", введенный в публицистический обиход Нассимом Талебом, обозначает событие, которое является неожиданным для наблюдателя, имеет значительные последствия, но может быть легко объяснено, так что непонятно, почему же его всё-таки никто не смог предсказать. Основные вопросы, которыми задается автор: Станет ли Америка снова великой? И как будут развиваться отношения США и России, когда в Овальном кабинете усядется президент Трамп?

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