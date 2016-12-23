Авторитетный журнал Time назвал "Гипнотизера" одной из десяти самых важных книг 2010 года в мире. Фильм режиссера Лассе Халльстрема "Гипнотизер" по одноименному роману выдвинут Шведской киноакадемией на премию "Оскар". Теперь нас ждет пятый роман о Йоне Линне, и кто знает, не станет ли некогда тихая и мирная столица Швеции третьей детективной (а значит, криминальной) столицей Западной Европы после Лондона и Парижа с их богатейшей криминальной историей и традицией, чем Стокгольм никогда не мог "похвастать". Впрочем, последние два десятилетия стали поворотными в плане криминального имиджа Швеции, о чем ярко свидетельствуют впечатляющие романы Манкелля, Ларссона, Кеплера и многих других авторов.
Итак, полиция получает ссылку на короткий видеоклип: кто-то тайком снимал через окно женщину. Наутро ее обнаружили мертвой. Вскоре приходит еще один клип — с новой жертвой. А затем еще один, за считанные минуты до расправы. Полиции никак не удается напасть на след убийцы, который действует с крайней жестокостью: у всех жертв лица изрезаны ножом, словно преступник хотел стереть их. Остановить череду страшных, нелогичных на первый взгляд убийств взялась комиссар Марго Сильверман, это ее первое самостоятельное расследование. Следствие зашло бы в тупик — не вмешайся Йона Линна, которого все считали погибшим. Странным образом в дело замешан психиатр Эрик Мария Барк: ему достается весьма неожиданная роль в этой мрачной истории.
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