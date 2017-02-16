Дрова греют дважды: один раз, когда их рубишь, и второй, когда их сжигаешь. Книга "Норвежский лес. Скандинавский путь к силе и свободе" - обычная, на первый взгляд, история о дровах покорила мир. Ларс Миттинг, родившийся и живущий в Норвегии, не планировал издавать свою книгу, а тем более, не ожидал, что она получит мировое признание, как лучший иностранный бестселлер прикладной литературы 2016 года.

Автор исколесил всю Норвегию в поисках тех, кто рубит и тех, кто отапливает. Именно они обладают знаниями, передающимися из поколения в поколение, о которых не расскажет Интернет. Это опыт, накопленный веками. Это целая философия. Все факты в книге собраны во время встреч с общепризнанными специалистами, как энтузиастами, так и исследователями.

Какие бывают виды деревьев, как выбрать инструмент для рубки, как горит каждое дерево и какое тепло дает, как разделить и укладывать бревна в поленницы, которые будут не только удобны, но и эстетически красивы, автор раскроет тайны и ответит на все вопросы. Ведь топка дровами - это больше, чем просто механическая работа руками.

"Сложить правильный костер - одно из основных умений мужчины, его прерогатива и только его территория. С огнем мужчина принес в свою семью тепло, горячую пищу и уют".

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