Вниманию любителей детективного жанра: вышел на русском языке роман "Джек Ричер, или Заставь меня", очередная книга о суровом персонаже, созданном английским писателем Джимом Грантом, который известен читателям под именем Ли Чайлд. Серия книг о Джеке Ричере — это классический "нуар", в котором герой не привык отступать от своей цели и поворачивать назад, несмотря на все неприятности на своем пути.

Джим Грант родился в 1954 году в Ковентри (Англия). В возрасте 4 лет он вместе с родителями и тремя братьями переехал в Хэндсворт Вуд. С 1977 по 1995 гг. Джим Грант работал на телевидении в телекомпании Granada Television, участвовал в записи большого количества новостей, рекламы и авторских проектов. Когда его в 1995 году уволили в результате корпоративной реструктуризации, пришлось искать новый заработок, и Джим решил стать писателем. Особых иллюзий в отношении писательской карьеры у него не было, однако успех вышедшей уже в 1997 году первой книги "Этаж смерти", вдохновил автора на создание целой серии произведений, главным героем которой является бывший военный полицейский Джек Ричер.

Теперь о новом романе. У Джека Ричера нет дома, ему некуда спешить – зато в его распоряжении все время мира. Для такого "перекати-поля", как он, однодневная остановка в маленьком пристанционном городке с необычным названием Материнский Приют – отличное времяпрепровождение. К примеру, для того, чтобы узнать, откуда взялось это название. Ричер уже представлял себе одинокую могильную плиту, затерявшуюся среди бескрайнего моря пшеницы, или трогательное предание о внезапных родах во время переселения на Дикий Запад… Но вместо этого на станции его ждала испуганная женщина, спутавшая Джека со своим коллегой-детективом; загадочная записка о двухстах смертях; и городишко, полный молчаливых и крайне наблюдательных жителей. А заурядная однодневная остановка превратилась в длинное путешествие прямо к сердцу тьмы…

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