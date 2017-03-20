Новый роман австралийской писательницы Лианы Мориарти "Верные, безумные, виновные" отличается захватывающим сюжетом и привлекательными, порой эксцентричными персонажами. Лиана Мориарти получила всемирную известность после успеха ее романа "Тайна моего мужа", переведенного на 35 языков мира. Вскоре вышли еще три не менее популярных романа - "Что забыла Алиса", "Большая маленькая ложь", "Последний шанс".

Что же происходит на страницах нового романа? Шесть ответственных взрослых. Три милых ребенка. Одна маленькая собака. Обычный уик-энд. Что же могло пойти не так? Вид и Тиффани приглашают соседей и их друзей на барбекю. И все с радостью соглашаются в надежде провести приятный вечер в красивом доме. Вкусная еда, приготовленная хозяином, остроумные шутки, непринужденная беседа, легкий флирт. Неожиданно раздается жуткий крик: двухлетняя девочка упала в бассейн фонтана и едва не утонула. И это событие резко меняет жизнь, казалось бы, счастливых и благополучных семей. Каждого мучает чувство вины, и в результате их брак трещит по швам, давняя дружба проверяется на прочность, в каждом невинном поступке усматривается злой умысел...

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