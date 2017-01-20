Роман "Далекие Шатры" английской писательницы Мэри Маргарет Кей, вышедший впервые в 1978 году и сразу ставший бестселлером, теперь опубликован и на русском языке в известной серии "BigBook". Книга, над которой автор работала 10 лет - одна из выдающихся литературных саг нашего времени, стоящая в одном ряду с такими шедеврами, как "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл и "Поющие в терновнике" Колин Маккалоу.

Английский аристократ по рождению, Аштон был воспитан простой индийской женщиной Ситой и считал себя индийцем. Он всегда верил, что счастье ждет его в зеленой долине за заснеженными вершинами гор под названием Дур-Хайма, что означает Далекие Шатры. Однако перед смертью Сита признается, что она не родная его мать и на самом деле он англичанин. Мальчика отправляют в Англию, чтобы он получил достойное образование. Окончив престижную военную академию, Аштон возвращается в Индию в надежде сделать достойную карьеру и встретить старых друзей. Однако через некоторое время молодой человек понимает: он так и не стал англичанином, но и жители Индии не считают его своим. По долгу службы Аш сопровождает двух индийских принцесс в княжество, где должна состояться их свадьба. И во время этого долгого путешествия он влюбляется в одну из принцесс, Анджали, и хотя та отвечает ему взаимностью, влюбленные понимают, что им никогда не быть вместе. Казалось, они будут разлучены навсегда, но события начинают развиваться самым непредсказуемым образом…

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