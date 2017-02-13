Майк Викинг. Hygge. Секрет датского счастья

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В рейтинге стран мира по уровню счастья ООН датчане регулярно занимают первое место. Но как им удается радоваться жизни, когда за окном скверная погода, день так короток, что его и не заметишь, а на работе нескончаемый аврал? Для этого у датчан имеется собственная жизненная философия, которая укладывается в несколько немудреных правил, позволяющих создать атмосферу покоя, тепла и дружелюбия, - хюгге. О том, что это такое, рассказывает в своей книге Майк Викинг, основатель и руководитель Института исследования счастья в Копенгагене.