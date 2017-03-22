Все глубже погружается сэр Макс в мир снов, и чем дальше он продвигается, тем страшнее становятся его сновидения. Новые дома и люди, новые встречи и расставания, новые чудовища и страхи. И вот уже невозможно отличить сны от реальности, а загадочный мир Ехо преподносит все новые сюрпризы… Это книга для поклонников творчества Макса Фрая и для тех, кто ценит прозу, которая существует на грани реальности и фантазии автора. Читателя ждет очередная остроумно написанная, увлекательная история о городе, попасть в который можно благодаря фантазиям и снам.
В этом сундуке предостаточно мертвецов, но все же их гораздо меньше, чем могло бы быть. Освободившееся место заняли безумные ветры, заморские шаманы, страшные куманские ножи-медорубы и даже математические формулы, не к ночи будь помянуты. А что вместо бутылки рома у нас там бутылка осского аша – ну так всегда приходится делать поправку на культурный контекст.
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