Мастер и изобретатель жанра "кофейного фэнтези" Макс Фрай, автор незабвенных "Лабиринтов Ехо" и "Хроник Ехо" продолжает работать над новым циклом "Сновидения Ехо". Новый роман "Сундук мертвеца" - это очередные приключения сэра Макса из Тайного Сыска удивительного города.

Все глубже погружается сэр Макс в мир снов, и чем дальше он продвигается, тем страшнее становятся его сновидения. Новые дома и люди, новые встречи и расставания, новые чудовища и страхи. И вот уже невозможно отличить сны от реальности, а загадочный мир Ехо преподносит все новые сюрпризы… Это книга для поклонников творчества Макса Фрая и для тех, кто ценит прозу, которая существует на грани реальности и фантазии автора. Читателя ждет очередная остроумно написанная, увлекательная история о городе, попасть в который можно благодаря фантазиям и снам.

В этом сундуке предостаточно мертвецов, но все же их гораздо меньше, чем могло бы быть. Освободившееся место заняли безумные ветры, заморские шаманы, страшные куманские ножи-медорубы и даже математические формулы, не к ночи будь помянуты. А что вместо бутылки рома у нас там бутылка осского аша – ну так всегда приходится делать поправку на культурный контекст.

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

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