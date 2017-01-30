И вот четверть века спустя легендарный проект возобновляется: тот же Марк Фрост написал сценарий третьего сезона "Твин Пикс", тот же Дэвид Линч уже начал съемки. Сериал, в котором мы увидим как актеров первых двух сезонов (Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли, Шерилин Фенн, Дэвид Духовны), так и новые лица (Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд), выйдет на телеэкраны в 2017 году.

А чтобы раздразнить аппетит зрителей, осенью 2016 года Марк Фрост выпустил книгу "Тайная история Твин Пикс", которая только что вышла и в русском переводе. Написанная в уникальном жанре "датафикшн", насыщенная документами и богатым иллюстративным материалом, она приподнимает завесу тайны над тем, что происходило в городке и его окрестностях не только за минувшие двадцать пять лет, но и за последние два века - с тех пор, как первые следопыты услышали от индейцев о загадочном месте, где "в верховьях река раздваивается и течет сквозь две горы, с которых обрушивается великий водопад"; о месте, как-то связанном с могущественными и не всегда добрыми силами…

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