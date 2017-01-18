Русский швейцарец Михаил Шишкин опроверг расхожее мнение о том, что интеллектуальная проза в России ориентирована на избранного читателя.

Михаил Шишкин родился в Москве в 1961 году, живет в Швейцарии. Автор романов "Записки Ларионова", "Взятие Измаила", "Венерин волос", "Письмовник" и литературно-исторического путеводителя "Русская Швейцария". Лауреат премий "Большая книга", "Русский Букер" и "Национальный бестселлер".

В новой книге короткой прозы "Пальто с хлястиком" автор пишет о детстве и юности, прозе Владимира Набокова и Роберта Вальзера, советских солдатах и эсерке Лидии Кочетковой… Но главным героем — и в малой прозе это особенно видно — всегда остается Слово. "В первый раз я тогда испытал это удивительное чувство. Впервые всё замкнулось, стало единым целым: и пальто с хлястиком, и беззубая улыбка Бобби Кларка, и сугроб Роберта Вальзера, и тот раздолбанный 77-й автобус, который когда-то не дотянул до Дорогомиловской, и пришлось топать по лужам. И я, печатающий сейчас на моем ноутбуке эти слова. И тот или та, кто читает сейчас эту строчку. И единственная возможность умереть – это задохнуться от счастья".

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