Почти 140 лет назад Сэмюэль Клеменс, известный всему миру как Марк Твен, рассказал своим маленьким дочерям Кларе и Сьюзи историю о бедном мальчике, который съел волшебный цветок и научился разговаривать с животными.

Сказки на ночь были традицией в семье писателя, однако на бумагу он перенес только одну из придуманных для детей историй. Десятилетия спустя эти записи обнаружил ученый Джон Берд, который работал с архивами Твена в университете Беркли. Предполагается, что "Похищение принца Олеомаргарина" являлось частью более продолжительного повествования, пишет The New York Times.

16-страничный черновик, впервые после долгого времени увидевший свет в 2011 году, был тщательно изучен и передан в издательство. Иллюстрированная книга будет представлена в сентябре 2017 года.

В сказочной истории идет речь о великанах, драконах и говорящих животных, которые участвуют в спасении похищенного принца. Издание отмечает, что на страницах появится и сам автор.

Исследователи полагают, что произведение будет иметь большое значение для ученых и поклонников творчества Марка Твена, поскольку создано в совершенно нехарактерном для писателя жанре. Твен, как известно, писал беллетристику, очерки, публицистику, путевые заметки, рассказы и сатирические произведения, однако никогда не публиковал фантастических историй для малышей, за исключением перевода немецкой басни.

"Похищение принца Олеомаргарина" было обнаружено среди кулинарных заметок Марка Твена, который был увлеченным кулинаром. Книга выйдет 26 сентября - в честь 150-летия первой книги писателя, сборника рассказов "Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса".

Сэмюэль Клеменс (Марк Твен), которого Уильям Фолкнер называл первым по-настоящему американским писателей, родился в 1835 году во Флориде. Еще подростком он начал работать в газете, которую издавал его старший брат. Литературную славу ему принесли сатирические рассказы и путевые заметки. Звание основоположника американской литературы он получил благодаря роману "Приключения Гекльберри Финна", не менее популярны "Приключения Тома Сойера", "Принц и нищий" и "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура".