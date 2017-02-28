Новый роман известного автора исторических детективов Николая Свечина ("Завещание Аввакума", "Охота на царя") "Лучи смерти" - это новые приключения сыщика Лыкова из серии "Сыщик Алексей Лыков и его друзья".

Министр внутренних дел Плеве поручил Лыкову дознание обстоятельств смерти ученого Михаила Филиппова, который летом 1903 года сообщил о своем изобретении – новом, невиданном ранее оружии, столь разрушительном, что войны с ним станут бессмысленны.

На следующий день после публикации этой новости в газете ученого нашли мертвым. Доктора констатировали смерть от естественных причин – у покойного было больное сердце. А вскоре контрразведка перехватила письмо германского резидента с сообщением о том, что Филиппов убит, власти ни о чем не догадываются, а бумаги изобретателя вот-вот переправят в Берлин. Насколько удачливым Лыков окажется на этот раз? Сможет ли найти убийц изобретателя "лучей смерти"? Сможет ли сам остаться в живых?

Николай Свечин (Николай Викторович Инкин) родился в Горьком. Первый его роман "Завещание Аввакума" написан в 2001 году, когда автор в очередной раз сидел без работы. Книга долгое время оставалась рукописью, которую читали лишь друзья Свечина. Спустя пару лет хорошие люди познакомили его с хорошим издательством "Литера", которое выразило готовность издать книгу. Все попытки автора и издателя найти спонсора провалились. Выручил брат-близнец Александр Инкин, более удачливый бизнесмен, нежели автор – он выделил деньги на типографию. "Литера" проявила невиданное для нынешних времён бессребренничество, сделав всю свою работу бесплатно, из любви к искусству. Первая книга, объединившая две повести ("Завещание Аввакума" и "Охота на царя"), вышла в Нижнем Новгороде в 2005 году.

В 2006 г. Иван Беседин, нижегородский книготорговец, решил продвинуть Свечина в Москве. С пачкой его книг он поехал на осеннюю книжную ярмарку. Неожиданный интерес к автору из провинции проявила "Яуза" – "дочка" издательского гиганта "Эксмо". После длительного общения в марте 2007 года были подписаны договоры на продажу авторских прав первых двух книг Свечина (к тому времени уже был написан толстый том "Между Амуром и Невой"). Сейчас продолжают исправно выходить книги в проекте "Сыщик Алексей Лыков и его друзья".

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