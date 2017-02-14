Автор подробно рассматривает историю взаимоотношений России и Германии, причины начала Первой мировой войны, ее ход, этапы формирования Русской добровольческой армии, а также описывает Военное совещание в Риге в августе 1919 года, политическое положение в Прибалтике, дает яркие характеристики участникам событий.
В литературе встречаются различные варианты написания отчества и фамилии. Отношение к Бермондту-Авалову в советской и эмигрантской историографии в основном отрицательное. Вероятно из-за того, что он последовательно искал союза с немцами, в то время когда большинство руководителей Белой армии ставило на Антанту. Его обвиняли в провале похода Юденича на Петроград, в авантюризме и самозванстве. Согласно другой точке зрения, действия Бермондта-Авалова могли привести к победе Белого дела, если бы его лидеры оказались более дальновидными и согласились с предложениями Бермондта-Авалова опереться в войне с большевизмом на немецкие военно-политические круги.
• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)
• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)
• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)
• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)
• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)
• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)
• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)
• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)
• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)
• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)
• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)
• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)