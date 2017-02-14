Впервые в России изданы в полном объеме мемуары знаменитого русского офицера, одного из лидеров Белого движения в Прибалтике генерал-майора П. М. Бермондта-Авалова. В своих воспоминаниях Бермондт-Авалов, один из наиболее последовательных представителей прогерманской ориентации в Белом движении, рисует широкую панораму событий Гражданской войны в Прибалтике и на Западе России в 1918–1920 годах.

Автор подробно рассматривает историю взаимоотношений России и Германии, причины начала Первой мировой войны, ее ход, этапы формирования Русской добровольческой армии, а также описывает Военное совещание в Риге в августе 1919 года, политическое положение в Прибалтике, дает яркие характеристики участникам событий.

В литературе встречаются различные варианты написания отчества и фамилии. Отношение к Бермондту-Авалову в советской и эмигрантской историографии в основном отрицательное. Вероятно из-за того, что он последовательно искал союза с немцами, в то время когда большинство руководителей Белой армии ставило на Антанту. Его обвиняли в провале похода Юденича на Петроград, в авантюризме и самозванстве. Согласно другой точке зрения, действия Бермондта-Авалова могли привести к победе Белого дела, если бы его лидеры оказались более дальновидными и согласились с предложениями Бермондта-Авалова опереться в войне с большевизмом на немецкие военно-политические круги.

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