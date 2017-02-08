Ах, да, напомним про новомодное словечко "гик" (geek) - это "отсталый, не модный человек, не вписывающийся в социум". Тем не менее, популярность серии книг Холли Смейл про девушку-гик Гарриет Мэннерс увеличивается непрерывно (уже вышли на русском языке 6 романов).
Итак, как определить время ожидания автобуса? Как разделить торт поровну? Бежать или идти, чтобы не попасть под дождь? Почему знаки дорожного движения имеют разную форму? Что общего у герпеса и столовой соли? После прочтения вы сможете использовать в разговоре такие термины как "классификация Дьюи", "числа Фибоначчи", "равновесие Нэша", "парадокс Монти Холла", "теория хаоса", подготовитесь к тексту Тьюринга, узнаете, как фильм получает "Оскар", и что это за эффект бразильского ореха. Заставьте других гуглить.
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