Рафаель Роузен. Математика для "гиков"

Foto: Publiciātes foto

Возможно, вам казалось, что вы далеки от математики, а все, что вы вынесли из школы – это "Пифагоровы штаны во все стороны равны". Если вы всегда думали, что математика вам не понадобится, то пора в этом разубедиться. В книге "Математика "для гиков" Рафаеля Роузена вы не только узнаете много нового, но и разберете, что математикой полон каждый наш день – круглые крышки люков круглы не просто так, капуста Романеско, которая так привлекает наш взгляд, даже ваши шнурки, у которых много общего с вашей ДНК, или даже ваша зависть в социальных сетях – все это имеет под собой математические корни.