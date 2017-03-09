Вышел в новом издании роман Саши Соколова "Школа для дураков" — одно из самых значительных явлений русской литературы конца ХХ века. По определению самого автора, это книга "об утонченном и странном мальчике, страдающем раздвоением личности… который не может примириться с окружающей действительностью" и который, приобщаясь к миру взрослых, открывает присутствие в мире любви и смерти. По-прежнему остаются актуальными слова первого издателя романа Карла Проффера: "Ничего подобного нет ни в современной русской литературе, ни в русской литературе вообще".

Саша Соколов (полное имя Александр Всеволодович Соколов; род. 6 ноября 1943 г.) — русский писатель, прозаик, эссеист, поэт. Считается одним из крупнейших русских писателей последних десятилетий. По оценке Максима Амелина, 90% современных русскоязычных писателей в той или иной степени пишут под его влиянием. Сам себя называет проэтом (сложносоставное слово от прозаик + поэт). За некоммуникабельность, непубличность и "отшельничество" (живёт в канадской провинции), малую и давнюю писательскую продуктивность (написал всего три небольших романа, последний — в 1985 году) заслужил репутацию "русского Сэлинджера", но в отличие от Джерома Дэвида Сэлинджера полностью контактов с миром никогда не прерывал и продолжает периодически публиковаться и давать интервью. При этом стилистически, по мнению Амелина, его следует сравнивать не с Сэлинджером, а скорее с Джеймсом Джойсом.

В 1975 году эмигрировал из СССР в Австрию, в 1976 году перебрался в США, в 1977 году получил гражданство Канады. Автор трёх романов, написанных в 1970—1980-е годы: "Школа для дураков" (1973, опубликован в 1976), "Между собакой и волком" (1980), "Палисандрия" (1985). Наибольшую известность получил после выхода в США в издательстве "Ардис" первого романа "Школа для дураков", написанного ещё в СССР и названного Владимиром Набоковым "обаятельной, трагической и трогательнейшей книгой". После издания романа "Палисандрия" Саша Соколов изредка публиковал лишь небольшие эссе, рассказы и поэмы. Три поэмы — "Рассуждение" (2007), "Газибо" (2009) и "Филорнит" (2010) — были объединены им в книгу "Триптих", опубликованную московским издательством "ОГИ" в 2011 году. Последние десятилетия живёт в собственном доме в Канаде с женой Марлин Ройл и, будучи аэрофобом, путешествует вместе с ней по миру на водном, железнодорожном и автомобильном транспорте.

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