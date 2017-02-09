Новый триллер Себестьяна Фитцека "Я – убийца" не разочарует поклонников жанра. Берлинский адвокат Роберт Штерн признан и уважаем в юридических кругах, однако давняя душевная травма не отпускает его на протяжении вот уже десяти лет. И все-таки пережитое меркнет перед тем, с чем ему приходится столкнуться, когда бывшая подруга Карина Фрайтаг, медсестра в неврологическом отделении, привозит на встречу с ним своего пациента, который нуждается в услугах адвоката.

Потенциальному клиенту Симону Саксу десять лет, он неизлечимо болен и утверждает, что пятнадцать лет назад убил человека. Жить ему осталось совсем недолго. Мальчик утверждает, что ему необходим адвокат, поскольку он совершил несколько убийств... в своей прошлой жизни, более десяти лет назад. Доживать последние дни с таким грузом на душе совестливый и светлый мальчик не может. Он знает, где спрятаны трупы. И он знает, что должен в ближайшие дни совершит ещё одно преступление.

Штерн принимает всё происходящее за плохую шутку, пока не получает по почте диск с ужасающей видеозаписью, перевернувшей всё его сознание, и заставившей взяться за дело Симона. Искажённый голос с видеозаписи утверждает, что сын Роберта Штерна, Феликс, умерший десять лет назад на вторые сутки после рождения, жив. Роберт хватается за безумную идею, за эту хрупкую соломинку. И ввязывается в опасную игру, которая, возможно, будет стоить ему жизни.

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