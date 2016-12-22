Семен Львович Лунгин (1920–1996) — драматург и киносценарист, известный по фильмам "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Внимание, черепаха!", "Телеграмма", "Агония", "Жил певчий дрозд", "Трое в лодке, не считая собаки", "Розыгрыш" и многих других. "Виденное наяву" — единственная книга Семена Лунгина, написанная от первого лица. Он пишет о магии театра и кино, о своем времени и о людях.

Герои книги Семена Лунгина — Станиславский и Соломон Михоэлс, Михаил Ромм и Питер Брук, Виктор Некрасов и Владимир Высоцкий, Давид Самойлов и о. Александр Мень. И конечно, жена — Лилианна Лунгина, автор и героиня бестселлера "Подстрочник" — ей, "как и всё", по словам автора, посвящена эта книга.

Семена Лунгина сейчас вспоминают в связи с его близкими. Любят говорить, что вот он отец того самого Павла Лунгина, знаменитого режиссера. Теперь еще стали говорить, что он муж Лилианны Лунгиной, переводчицы, которой посвящены замечательные и хорошо теперь известные фильм и книга Олега Дормана "Подстрочник". А ведь при этом Семен Лунгин был одним из лучших советских сценаристов и гениальным преподавателем. Ведь это он, вместе со своим напарником Ильей Нусиновым, написал "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен". А "Агония", "Внимание, черепаха!", "Телеграмма", "Трое в лодке, не считая собаки", сюжет фильма "Жил певчий дрозд". Все это его работа. Лунгин был одним из тех сценаристов, создавших советское кино, которое мы любим.

Его биография сама заслуживала бы отдельного сценария. Совсем немного о ней говорится в "Подстрочнике". Зато очень много в его автобиографической книге "Виденное наяву". Книга эта уникальна, потому что ее трудно отнести к какому-либо жанру. Это и мемуары, и немного книга эссе о кино, и немного, что в нашем случае очень интересно, учебник по кинодраматургии. По ходу рассказа Лунгин делится своими советами и соображениями о том, как нужно писать сценарий. Что хорошо в этом деле, а что нет. И эти советы, безусловно, пригодятся любому пишущему человеку.

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