По-японски роман будет называться "Кисидантё гороси", по-английски – "Killing commendatore" ("Убийство командора"). Оба тома появятся в продаже 24 февраля.

Мураками – один из самых известных современных писателей. Его работы переведены более чем на 40 языков. Наиболее известны такие романы писателя, как "Охота на овец", "Норвежский лес", "Хроники заводной птицы", "Кафка на пляже", "1Q84".

Последний на данный момент роман Мураками был выпущен в 2013 году. Он назывался "Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий". В 2014-м вышел сборник рассказов "Мужчины без женщин".