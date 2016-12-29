В текстах Линдеманна – удивительная синергия тоски, эмоциональной глубины, древних инстинктов и эйфории. Лирика Линдеманна отличается глубиной подтекстов и не способна никого оставить равнодушным. "В тихой ночи" - это книга о демонах, скрытых внутри людей. О той теневой стороне, в которой невозможно признаться даже самому себе. Мы боремся со своими бесами, запираем их в подземельях своего подсознания и стараемся жить, делая вид, что их не существует. Но с приходом ночи тени оживают, являются во снах, и мы слышим их настойчивый шепот.

Лирика Линдеманна приподнимает завесу над скрытой внутри нас ночью и призывает подумать о том, кто мы есть. Посмотрите в зеркало, встретьтесь с внутренним зверем и ответьте себе на главные вопросы: Кто я? Что я? Почему я?

"За всем великолепием цветов

скрывается язвительность вся

пакостных шипов…"

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