После громкого успеха романа "Три стервы", ставшего бестселлером в Европе, молодая француженка Титью Лекок написала книгу "Закон бутерброда" — блестящий роман о первом интернет-поколении. Юность ее героев, фанатов интернета, совпала с юностью самого интернета, взрослевшего вместе с ними. Действие книги начинается в 2006 году.

Популярная французская писательница, журналистка и блогер Титью Лекок — автор трех успешных романов. Первый же из них, "Три стервы", сразу принес ей громкую известность. Эта яркая и остроумная книга о любви в эпоху интернета разошлась во Франции двухсоттысячным тиражом. Три молодые парижанки — журналистка Эма, барменша Алиса и загадочная аристократка Габриэль — создают в небольшом баре нечто вроде клуба, где обсуждают проблемы женской независимости и пишут Хартию Стерв — свод правил, которым они пытаются следовать в отношениях с мужчинами...

Теперь о новом романе Титью Лекок "Закон бутерброда". Студентка-блогерша Марианна с ужасом обнаруживает, что ее экс-возлюбленный из мести выложил в сеть ролик, где они занимаются любовью, и там отчетливо видно ее лицо. На защиту Марианны встают журналист Кристоф и начинающий хакер Поль, призванный на помощь, чтобы удалить ролик и отомстить обидчику. Их встреча становится началом дружбы, сомнительного интернет-бизнеса и запутанных отношений, получающих неожиданное продолжение девять лет спустя. Этот "роман с интернетом" выдвинул Титью Лекок в первый ряд восходящих литературных звезд Франции.

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