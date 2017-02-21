Книга Винсента Дж. Питтса "Коррупция при дворе Короля-Солнце. Взлет и падение Никола Фуке" представляет собой захватывающую историю взлета и падения главы финансового ведомства двора Людовика XIV - Никола Фуке. Тщательное и захватывающее биографическое описание одного из самых успешных министров двора, ученика и наместника кардинала Мазарини строится на многочисленных исторических источниках.

Книга повествует о коррупционных механизмах, существовавших во Франции при попустительстве государства; о том, как порождение государства может стать больше, чем государство, и о становлении независимой судебной системы в предреволюционной Франции. Как государственный министр, занимающий одновременно две из самых высоких должностей в королевской администрации, в 1650-х годах Никола Фуке находился в центре общественной жизни. Десятилетие после Фронды историки часто пропускают, спеша перейти к началу "личного правления" Людовика XIV после смерти кардинала в 1661 году. Однако события второй части срока, который Мазарини провёл на своей должности, были крайне важны в связи с тем, что последовало за ними. Некоторое время назад Франция подписала Вестфальский мир (1648), но всё ещё воевала со своим главным врагом — Испанией. В новом десятилетии исход конфликта оказался далеко не очевидным. Испания всё ещё могла выставить мощную армию, к тому же на её стороне сражался талантливый полководец Конде. Теперь он поселился в Испанских Нидерландах, предпочитая воевать в статусе квазинезависимого союзника испанского короля. Война с Испанией означала дополнительную нагрузку на финансовую систему, и без того перегруженную гигантскими долгами из-за прошлых военных расходов, и на истерзанную годами Фронды экономику.

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