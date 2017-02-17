"Все не так, ребята... " - это уникальный сборник воспоминаний о Владимире Высоцком: актере, поэте, выдающемся герое своего времени. Впервые под одной обложкой собраны сорок текстов-мемуаров тех, с кем дружил Высоцкий, кого любил, с кем работал вместе, выходил на сцену и снимался в кино.

Владимир Высоцкий давно стал легендой. Актер, поэт, кумир не одного поколения. В этой книге впервые под одной обложкой собраны воспоминания тех, с кем он дружил, кого любил, с кем выходил на подмостки: Юрий Петрович Любимов и коллеги-актеры: Алла Демидова, Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, одноклассник Игорь Кохановский и однокашники по Школе-студии МХАТ, кинорежиссеры Александр Митта, Геннадий Полока, Эльдар Рязанов, Станислав Говорухин, близкий друг Михаил Шемякин, сын Никита… Сорок человек вспоминают - каждый своего - Высоцкого, пытаются восстановить его образ и, наконец, понять, а может, всё было совсем не так?

Составитель этой книги Игорь Кохановский - известный советский и российский поэт-песенник. Владимир Высоцкий исполнял песни на стихи Игоря Кохановского "Бабье лето" и "Иволга", а еще посвятил ему пять своих ("Мой друг уехал в Магадан", "Я видел Нагайскую бухту", "Получил я недавно письмо", "Что сегодня мне суды и заседанья...", "Возвратился мой друг неожиданно...").

"Пафос этой книги, написанной об одном из лучших Гамлетов мирового театра (да и спектаклей такого уровня в мире было раз и обчелся), - в том, что быть человеком сегодня уже недостаточно, - сказал об этой книге Дмитрий Быков. - Поднимись над человеческим, поставь себя в условия нечеловеческих напряжений и сверхчеловеческих требований - и вокруг тебя спасутся многие".

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