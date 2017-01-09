На полках книжных магазинов появилось русское издание нашумевших мемуаров известного латвийского предпринимателя, миллионера Юлия Круминьша "Рассказы ильгюциемского пацана". В своих воспоминаниях автор откровенно рассказывает о том, каково это - вырасти в послевоенной Латвии, доказать, что ты чего-то стоишь и создать процветающий бизнес.

Юлий Круминьш - бывший владелец компании Man-Tess, а сейчас его имя связано с проектами в сфере недвижимости в Юрмале, в частности - отелем Villa Alvīne в Дзинтари, где любят останавливаться звезды российского шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву.

В книге рассказывается о детстве и юности автора, о советском времени и бизнес-проектах Круминьша - развлекательном центре "Вернисаж", продаже компании Man-Tess, а также разгуле рэкета в Латвии в конце прошлого века. Предприниматель отметил, что мемуары получились откровенными, поскольку он "уже настолько стар, что ему нечего стыдиться и некого бояться".

При этом, описывая правительственный рэкет, Круминьш, в основном, приводит истории про политическое объединение ТБ/ДННЛ, Айварса Лембергса и Андрисе Шкеле, причем, не стесняясь в выражениях - одна из глав называется "Что преступные группировки отобрали у государства и у нас всех". В воспоминаниях Круминьша мелькает множество персонажей латвийского бизнеса и бомонда, в том числе приведены и их высказывания о самом Круминьше.

"Я написал эту книгу для своих внуков. Чтобы никто им не мог сказать неправду про их деда. И если я не доживу до того, когда они станут взрослыми, то у них будет вот эта книга обо мне. Чтобы они знали, кем я был, что сделал для себя, для семьи, для страны…" — говорит Юлий Круминьш, который стал особенно известен в последние месяцы — в связи с арестами в Юрмальской думе. Многие даже поспешили заявить, что задержание Круминьша и начало уголовного процесса в отношении него — это своего рода реакция определенных кругов на книгу. Сам герой последних месяцев сомневается, что кого–то могла испугать его книга, ведь это не какое–то журналистское расследование или книга разоблачений, хотя здесь автор, пожалуй, скромничает.

"Это моя автобиография, откровенный рассказ о себе. Я прожил длинную, насыщенную жизнь, встречался со многими интересными, не боюсь этого слова, гениальными людьми", — замечает Юлий Круминьш. В книге и правда много заметок и рассказов о самых известных людях Латвии - предпринимателях, политиках, президентах, деятелях шоу-бизнеса. Также имеется много уникальных фотографий из архива автора.

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