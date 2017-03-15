Вышел роман Юлии Яковлевой "Вдруг охотник выбегает" — исторический детектив, действие в котором происходит в сталинские годы. Юлия Яковлева написала удивительную книгу. Это детектив, произведение, не скрывающее своей развлекательной природы и даже настаивающее на ней, но это развлечение вписано в исторические обстоятельства, о которых по-русски шутить не принято. Первый русский детектив, открыто играющий — по литературным правилам — с темой репрессий и государственного преступления как такового.

Итак, Ленинград, 1930 год. Уже на полную силу работает машина террора, уже заключенные инженеры спроектировали Большой дом, куда совсем скоро переедет питерское ОГПУ-НКВД. Уже вовсю идут чистки – в Смольном и в Публичке, на Путиловском заводе и в Эрмитаже.

Но рядом с большим государственным злом по-прежнему существуют маленькие преступления: советские граждане не перестают воровать, ревновать и убивать даже в тени строящегося Большого дома. Связать рациональное с иррациональным, перевести липкий ужас на язык старого доброго милицейского протокола – по силам ли такая задача самому обычному следователю угрозыска?

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• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

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• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

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