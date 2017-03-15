Итак, Ленинград, 1930 год. Уже на полную силу работает машина террора, уже заключенные инженеры спроектировали Большой дом, куда совсем скоро переедет питерское ОГПУ-НКВД. Уже вовсю идут чистки – в Смольном и в Публичке, на Путиловском заводе и в Эрмитаже.
Но рядом с большим государственным злом по-прежнему существуют маленькие преступления: советские граждане не перестают воровать, ревновать и убивать даже в тени строящегося Большого дома. Связать рациональное с иррациональным, перевести липкий ужас на язык старого доброго милицейского протокола – по силам ли такая задача самому обычному следователю угрозыска?
• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)
• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)
• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)
• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)
• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)
• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)
• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)
• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)
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• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)
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