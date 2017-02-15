В биографии Дианы Арбениной больше вопросов, чем ответов. Свою фамилию будущая солистка "Ночных снайперов" (в девичестве – Кулаченко) получила от супруга – поэта и музыканта Константина Арбенина, но пресса упорно писала, что он – ее брат. Сам Константин утверждал, что мужем и женой они были фиктивными – дружили, а когда Диане потребовалась питерская прописка, он помог.

Ту же фамилию Диана дала и своим близнецам, Артему и Марте, которых родила семь лет назад в Америке. Об отце детей Диана говорит туманно: мол красив, а отношения не просты, так же намекала, что он - американец. Впрочем, в детях души не чает, всюду их возит с собой, а как-то пообещала журналистом, что в ближайшее время усыновит еще одного ребенка. При этом год назад экстравагантная мама снимается обнаженной на обложку своего нового альбома "Выживут только влюбленные".

Покрыт тьмой неясностей и уход из группы "Ночные снайперы" соратницы Дианы Светланы Сургановой, с которой они вместе начинали. Сегодня они гастролируют порознь. А Сурганова поставила в Риге с местной актрисой Светланой Иванниковой совместный проект "Моя счастливая жизнь". Впрочем, и Арбенина утверждает, что ее жизнь – вполне счастлива. И как будто в доказательство присылает на рижскую художественную ярмарку Riga Art свой портрет Мика Джаггера.

Также никому не удалось добиться от Дианы конкретной позиции по поводу украинского конфликта. Долгие годы она сотрудничала с украинским поэтом и продюсером Евгеном Ступкой. Дважды подопечные Дианы становились победителями украинского аналога шоу "Голос" - "Голос країни". В июле 2014 года, в день своего 40-летия, солистка "Ночных снайперов" на концерте в Киеве пожелала украинскому народу держаться и тут же была записана в "подруги хунты", с вытекающим срывом гастролей по России.

Сегодня концертная деятельность Диана Арбениной в России наладилась, но на "украинские вопросы" она предусмотрительно не отвечает. Говорит, что ее главная тема на все времена – это любовь. И поет, о том же.

Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" пройдет 6 марта в 19.30 в Рижском Доме конгрессов.

Foto: Publicitātes foto/EBU

- В Ригу вы приезжаете с завершающим концертом кругосветного тура в поддержку альбома "Выживут только влюбленные". Вы выживете?

- Имею все шансы на это!

- Наше интервью пришлось на канун Дня всех влюбленных, а концерт пройдет незадолго до Женского дня, который в Латвии вернули после многолетних баталий в парламенте. Как вы отмечаете эти праздники?

- Я вообще не любитель праздников. Неуютно на них себя чувствую. Не понимаю чем себя занять, и куда себя приложить. Мне ближе будни с их повседневными радостями, кроме того у меня, с позволения сказать, работа предполагает ощущение праздника. Концерты - это же всегда атмосфера счастья. Поэтому, что новый год, что 14 февраля, что 8 марта - одинаково хороши и одновременно ни к чему меня не обязывают.

- Зато вот уже семь лет День матери для вас - двойной праздник. Что изменило в вас рождение близнецов?

- Буквально все. День их рождения 4 февраля - это водораздел моей жизни. Я стала абсолютно иной, и мне нравятся изменения, которые во мне произошли. Терпимость, мягкость, трепетность, ответственность - все эти качества привили мне дети.

- Вы рассказывали, что часто берете детей с собой на гастроли – привезете ли в Ригу? Как они реагируют на такие поездки?

- В прошлом году дети отправились в школу, и теперь наша жизнь и наши передвижения по миру зависят от их каникул, и школьного расписания. Так что в этот раз в Латвию они не приедут. надеюсь привезти их летом, и попутешествовать по Латвии, как делали когда- то мои родители со мной.

- А как они это делали?

- Кемпинги, Клайпеда, Балтика, леса, дороги - путешествия, в которых я была с родителями, и это были самые счастливые летние месяцы, которые складывались в годы моего становления.

- В программе Урганта вы рассказывали о своем тренере по боксу. Зачем вам бокс? Не боитесь ли испортить "рабочий инструмент" - лицо?

- Я боксирую - это правда. В спарринг встаю со своим тренером. Для меня бокс - не драка, а тонкая игра со своей тактикой и стратегией, где нужно думать вычислять и предупреждать противника. Я не занимаюсь боксом профессионально, я профессионал в музыке, поэтому не думаю, что есть шанс для серьезной травмы.

- На обложку нового альбома вы снялись обнаженной. Чья это была идея? Как вы себя чувствовали во время съемок?

- Это моя идея. Я реально кайфанула в процессе.

- С новым альбомом вы гастролировали в таких экзотических странах, как Вьетнам, Австралия, Индия…С чем связан такой неожиданный для русской певицы географический выбор и какая там ваша публика?

- Наша публика преимущественно русскоязычная. и самое удивительное, что люди, которые уже давно не живут в России, прекрасно знают все мои песни, и в курсе наших актуальных новостей. всё -таки интернет и социальные сети делают мир одним целым!

Но географию этого альбома я бы начала все- таки с России. Мы отыграли более ста концертов в своей стране, после чего двинулись в Америку и Европу. География действительно широка, и я этим горжусь. Наконец "Снайперов" слушают во всем мире. Это так здорово!

- Как родилось ваше сотрудничество с Юрием Башметом, которого вы называете "самым рок-н-рольным дирижером"?

- Родилось спонтанно, и в тоже время закономерно. Мне часто предлагали работу с классиками, но я видела смысл только в интересном сотрудничестве. Более того, мне хотелось поработать с дирижером, который бы смог почувствовать нашу рок-н-рольную доминанту, который бы не просто играл новые аранжировки, а мог делать наш родной рок-н-рольный грув. Разумеется, таким человеком должен был стать Юрий Башмет.

- В новом альбоме у вас есть песня "Джаггер" - можно сказать, что между "битлами" и "роллингами" вы выбираете последних?

- Нет. Я никого из них не ставлю выше другого. Они суть разные. Энергии я учусь у Джаггера, мелодичности у Маккартни, шарму и жизнелюбию у Ричардса, абсолютно непознаваем и космичен Леннон.

Foto: Mixnews

- Кстати, на прошедшей недавно ярмарке Art Riga-2016 выставлялась ваша картина "Джаггер" - продалась ли?

- Я не в курсе.

- Как связано название вашего альбома с фильмом Джима Джармуша "Выживут только любовники"?

- Никак. Этот фильм Джармуша мне не близок.

- Считается, что раз в жизнь стреляет даже палка. По кому стреляют "Ночные Снайперы"?

- Не слышала такого выражения, и стреляющая палка не вызывает во мне энтузиазма. Я бы сказала: не имеющий слуха, да не запоет (улыбается). Мы - снайперы духа. Мы защищаем, пробуждаем, влюбляем, любим, кайфуем, горим, летаем. Все это делают, - скажете вы. - О, да! только разница в том, что мы попадаем в сердце с филигранной точностью. И это не имеет отношения к оружию войны.