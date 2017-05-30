Звезда мировой оперной сцены, народная артистка России, дважды лауреат "Золотой Маски" Хибла Герзмава никогда еще не выступала у нас с оперным репертуаром. Это впервые произойдет 11 июля в "Дзинтари" - по приглашению Элины Гаранчи, которая будет полноправной участницей концерта и его хозяйкой. Дуэт двух выдающихся примадонн станет одним из главных украшений латвийского лета и "Балтийских музыкальных сезонов". В ожидании этого праздника мы хотим немного познакомить нашу публику с гостьей.

1. Ее имя в переводе с абхазского означает "златоокая". Глаза у Хиблы и впрямь удивительного золотистого цвета.

2. В детстве Хибла хотела быть органисткой. Возле дома в Пицунде, где выросла будущая звезда, стоит храм IX века, а в нем – концертный зал и орган. Чтобы исполнить свою мечту, Хибла поступила сначала в музыкальную школу (хотя ездить на занятия приходилось в Гагры), а затем - на фортепианное отделение Сухумского музыкального училища. Даже став студенткой вокального факультета Московской консерватории, Хибла три года занималась игрой на органе факультативно: "Вставала в пять утра, приходила в класс и упрямо занималась".

3. Чудесный голос, сделавший Хиблу звездой мировой оперной сцены, открылся у нее в 16 лет, после смерти матери. "Как будто мама передала мне свою силу, - говорит Хибла. - Мой педагог по фортепиано в Сухумском музучилище взял меня за руку и отвел к Жозефине Бумбуриди, заведующей вокальным отделением, попросил послушать. Она за год меня подготовила — я сразу поступила в Московскую консерваторию. До этого я много пела для себя, в основном джаз".

4. Хибла первой из вокалистов удостоилась не только I премии, но и Гран-при Московского Международного конкурса имени Чайковского. Это случилось в 1994 году, сразу же после того, как Хибла получила консерваторский диплом. Повторить это достижение удалось лишь монгольскому баритону Ариунбаатару Ганбаатару в 2015-м.

6. В 1995 году аспирантка Московской консерватории Хибла Герзмава стала солисткой Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. При первом знакомстве главный режиссер Александр Титель посоветовал певице похудеть. Встретив Хиблу во второй раз, Титель ее в буквальном смысле не узнал: за несколько месяцев она сбросила 19 килограммов. У нее и сейчас отличная фигура.

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7. Народная артистка России Хибла Герзмава и поныне считает Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко своим вторым домом, состоит в его труппе и участвует во многих постановках. Однако ее международная карьера поражает воображение. Множество партий были исполнены Хиблой в Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ковент-Гарден (Лондон), Венской государственной опере, Гранд-Опера (Париж), Гранд Театро де Лисео (Барселона), Театра Коммунале (Флоренция), Дворце искусств королевы Софии (Валенсия), NHK Hall (Токио) и на других знаменитых сценах. А вот в миланском театре La Scala Хибла дебютировала совсем недавно, в апреле 2017-го. Спела титульную роль в "Анне Болейн" Доницетти. Триумфально.

8. Хиблу Герзмава называют одной из московских икон стиля. Она всегда превосходно выглядит, за ее гардероб и внешний облик отвечают проверенные специалисты своего дела. Даже на съемку VOGUE Хибла приходит с собственным стилистом и чемоданом платьев Carolina Herrera и Halston — "все из последних коллекций, - отмечают в журнале. - Одно из платьев ей помогала довести до совершенства в Нью-Йорке сама госпожа Эррера. Другое, любимое, сшито в Москве за пару дней до ответственного концерта Александром Тереховым. Заказывает она платья и у Вардуи Назарян".

9. Вот уже несколько лет Хибла Герзмава выступает и с джазовыми программами. Это не прихоть оперной примадонны, а абсолютно естественный для Хиблы способ музыкального существования. "Все мое детство пропитано настоящим классическим джазом, дома он всегда звучал. Я на нем воспитана. Поэтому когда мы с Даниилом Борисовичем Крамером захотели создать программу "Опера. Джаз. Блюз" (проект существует с 2010 года и по сей день, постоянно обновляя репертуар, - прим. ред.), проблем не было. Я поняла, что мне нужен кроссовер – сочетание классики и джаза. А до этого в том же стиле у нас с Денисом Мацуевым было этакое элегантное баловство…" Помимо Крамера и Мацуева, Хибла сотрудничает также с джазовыми пианистами Валерием Гроховским, Яковом Окунем и Иваном Фармаковским. А 24 мая певица дала в Государственном Кремлевском Дворце сольный концерт "Два портрета", причем и в оперной, и в джазовой частях ей аккомпанировал "Фонограф-Симфо-Джаз" Сергея Жилина.

10. Элина Гаранча и Хибла Герзмава, две оперные дивы, встретившиеся на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге в 2014 году, сразу ощутили родство душ и музыкальных устремлений. То, что Элина – с балтийских берегов, а Хибла появилась на свет в жаркой черноморской Абхазии, не разделяет их, а лишь добавляет ярких красок новому творческому союзу. Уже этой осенью Гаранча и Герзмава – принцесса Эболи и королева Елизавета в "Дон Карлосе" Верди – станут героинями спектакля Кшиштофа Варликовски в Opéra national de Paris.

Устроитель концерта Элины Гаранчи, Хиблы Герзмава и Фестивального симфонического оркестра под управлением маэстро Карела Марка Шишона (Гибралтар – Великобритания) – компания ART Forte. Выступление в зале "Дзинтари" состоится при поддержке Государственного фонда культурного капитала Латвии и компании "Уралкалий". Партнер проекта – фонд "Балтийские музыкальные сезоны". Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал Delfi.

Билеты стоимостью от 40 до150 евро можно приобрести в кассах концертного зала "Дзинтари" и сети "Biļešu paradīze", www.bilesuparadize.lv