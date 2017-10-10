Александр Ронис победил в международном кинофестивале Manhattan Short-2017

Латвийская аудитория отдала свои предпочтения первому в истории фестиваля финалисту Manhattan Short из Латвии, а также - актеру, который исполнил главную роль, основанную на реальных событиях его жизни.
Результаты международного голосования за лучшую картину распределились так:
1-е место - "8 минут" режиссеров Георгия Гогичаишвили и Давита Абрамашвили, Грузия.
2-е место - "Виола, Франка" режиссера Марты Савиной, Италия.
3-е место - "Маrе nostrum" режиссеров Раны Казказ и Анаса Халафа, Сирия.
Кинофестиваль "Manhattan Short" - крупнейший зрительский фестиваль короткометражных фильмов, он проводится уже 20 лет. В 2017 году на фестиваль было прислано рекордное количество фильмов: 1615 короткометражек из 75 стран. Для финала было отобрано всего 10, в том числе фильм "Вперед, Юст!" (Just, go!) из Латвии.
Дополнительная информация о фестивале - здесь.