Александр Ронис победил в международном кинофестивале Manhattan Short-2017

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Во вторник 10 октября были объявлены лауреаты фестиваля короткометражного кино Manhattan Short-2017 года. Главный приз 10 000 долларов получила работа грузинского режиссеров Георгия Гогичаишвили и Давита Абрамашвили "8 минут" (8 munutes) о последнем чуде перед концом света. Лучшим актёром признали нападающего латвийской команды по сидячему волейболу Александра Рониса. Молодой человек, потерявший ноги в результате несчастного случая, сыграл в фильме латвийского режиссера Павла Гуменникова "Вперед, Юст!", основанного на реальных событиях из жизни непрофессионального актера: он погнался за ворами, ограбившими его возлюбленную, и победил.