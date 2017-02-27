Андрей Осокин дал единственный сольный концерт в Риге и провёл мастер-классы

В Риге в Доме музыки "Дайле" латвийский пианист Андрей Осокин провёл бесплатные мастер-классы, дал сольный концерт и презентовал свой новый CD альбом.

С самого утра в Доме музыки "Дайле" собрались молодые пианисты, педагоги и любители музыки со всей Латвии, чтобы послушать открытые мастерклассы Андрея Осокина.

Восемь молодых пианистов подготовили разнообразную программу, охватывающую репертуар от Иоганна Себастьяна Баха до Сергея Прокофьева, чтобы подчерпнуть новые знания и набраться вдохновения в работе с Андреем Осокиным, лауреатом самых крупных и престижных фортепианных конкурсов в мире.

В беседе со слушателями после мастерклассов Андрей признался, что профессиональный уровень молодых музыкантов необычайно высок и что латвийский пианизм развивается очень стремительно и успешно.

Foto: Андрей Осокин

А вечером Андрей предложил вниманию слушателей фортепианные шедевры, вошедшие в золотой фонд мировой музыки. Были исполнены "Ромео и Джульетта перед разлукой" Прокофьева, Интермеццо соч.117 Брамса, Ларго из Концерта Баха в переложении Андрея для фортепиано соло и знаменитый "Лунный свет" Дебюсси.

Вместе с этими пьесами на концерте прозвучали произведения латышских авторов: Язепа Витола, Вольфганга Дарзиня и Артура Маската. На "бис" Осокин исполнил единственный совместный опус двух великих романтиков Роберта Шумана и Франца Листа "Посвящение" из своего нового сольного альбома "Dedication", в который вошли самые значительные сочинения Шумана и Листа. Концерт завершился фортепианной фантазией на тему Джорджа Гершвина "The Man I Love" из нового концертного шоу американской музыки "After Midnight / после полуночи", которое состоится в Доме музыки Дайле 8 апреля.

"Какой удивительно приятный вечер получился благодаря прекрасному Андрею Осокину! Рояль в его руках сегодня пел и шептал, рычал и мяукал, буянил и медитировал... Спасибо огромное, дорогой Андрей, за удовольствие, и с нетерпением ждем апрельского "сольника" с джазовой программой и сюрпризами!", - сказала Инна Авина, Главный редактор журнала "Люблю!".

Foto: Андрей Осокин

"Мне кажется, что Андрей растёт как в старинных сказках – не по дням, а по часам. Быть на его концерте и слушать все что он исполняет и говорит, и учиться от этого, было абсолютным удовольствием и неописуемым наслаждением. После концерта я осознала, что у меня особенные ощущения от игры Андрея, потому что мысли и идеи, которые приходят ко мне пока он играет, никогда не приходят при прослушивании другой музыки. Это что-то совершенно новое. Также я могу сказать, что энергия музыканта действительно существует и передаётся всем слушателям. Через Андрея я как бы, соединяюсь с божественным", - отмечает Яна Эзериня, владелица модного салона "Мадам Бонбон".

"Концерт-событие, концерт с рассказом – с тщательно продуманной, "закрученной" и содержательно насыщенной программой. Мне понравились комментарии артиста, которых не было слишком много, а именно к месту, достаточно чтобы прояснить замысел. Это объясняет и наличие мастерклассов, ибо навыки чуткого педагога уже явственно прослеживаются. В целом, замечательная музыка и такая прочувственная интерпретация каждого произведения – высокое мастерство!", - говорит Инита Анджане, директор Дворца культуры "Зиемельблазма".

Фото: Янис Романовскис