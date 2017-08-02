Насколько верно утверждение: "Чем опаснее химическое вещество, тем сложнее его название"? (Ни насколько, иначе бы хлор для человеческого организма был бы безопаснее, чем собственная ДНК). На эти и многие другие вопросы отвечает книга Аркадия Курамшина "Жизнь замечательных веществ".
Сегодня в международной инфосфере мы сталкиваемся с огромным количеством легенд и страшных историй на ночь, связанных с химией. Как-то так произошло, что химия стала вызывать опасение и страх, расцвёл иррациональный страх перед всем "химическим" — хемофобия.
Однако настоящие истории, связанные с открытием химических веществ, обнаружением их полезных свойств, гораздо интереснее придуманных легенд. К тому же, они смогут избавить читателя от иррационального страха перед всем химическим, заинтересовать химией и сделать так, чтобы все больше и больше людей перестали бы воспринимать эту науку как что-то опасное.
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